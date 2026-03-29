JR東日本の中央線特急で使用されているE353系＝2018年、山梨県北杜市国土交通省は29日、JR中央線を走行していた特急「かいじ」のドアが開いている表示が出て、非常ブレーキで停止して確認すると、実際に開いていたとして、事故につながりかねない重大インシデントに認定した。運輸安全委員会は、鉄道事故調査官2人の派遣を決めた。乗客乗員約250人にけがはなかった。国交省によると、JR東日本からの報告では、28日午後2時ごろ