札幌・北警察署は2026年3月29日、自衛隊が砲弾のようなものを回収したと発表しました。29日午後2時ごろ、10代男性が北海道石狩市花川南の商業施設の敷地で砲弾のようなものを発見しました。警察によりますと、男性は発見した砲弾のようなものを「危ないものを拾ってきました」と花川南交番に持ち込んだということです。砲弾のようなものは長さ約20センチ、幅約6センチ。自衛隊が砲弾のようなものを回収するまで約4時間にわたり、交