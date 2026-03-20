卒園や卒業、入学や入社など、春は人生の節目を迎える季節。そんな大切な一日を、手作りのお赤飯でお祝いしませんか？毎月1日（おついたち）にお赤飯を炊かれている料理家の本田明子さんに、本当においしい、お赤飯のレシピを教わりました。小豆をしっかりアク抜きして、ほどよい堅さになるまでゆでて、そのゆで汁でもち米を染めて、蒸し器でじっくりと蒸す。少し時間はかかりますが、プロセス自体はいたってシンプル。ていねい