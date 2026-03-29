名物討論番組「朝まで生テレビ！」が２９日、ＢＳ朝日で放送されたが、司会の田原総一朗氏の様子に、ネットでは心配の声が多数上がった。１９８７年に始まり、田原氏と出演識者が深夜に言葉のバトルを繰り広げることで人気となった同番組。現在はＢＳ朝日で月に一度、午後７時から２時間、生放送されている。この日のテーマは「“イラン情勢”日本はドーすべきか？」。戦争状態にある米国とイランの状況や、高市早苗政権の外