ファミリーマート（東京都港区）が、有楽製菓（東京都小平市）の人気商品「ブラックサンダー」とのコラボフェアを3月3日に開始。フェアでは、デザートや焼き菓子などコラボ史上最大となる全11種が新登場し、中には大阪・京都といった地域限定「ご当地サンダー」を初めてフューチャーした商品が5種発売されます。【画像】「おいしそう！」ファミマ×ブラックサンダー商品を見る！そこで、大阪のコテコテ感をキャラメル味で表