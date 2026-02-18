物語コーポレーションが展開する焼肉食べ放題専門店「焼肉きんぐ」は、2月25日から4月下旬まで期間限定で「沖縄フェア」を開催する。※一部21店舗では1月28日から先行販売を実施している。沖縄グルメをアレンジした全7品を展開。対象メニューは「きんぐコース」（税込3,718円〜）および「プレミアムコース」（税込4,818円〜）で注文できるほか、単品でも提供する。〈初開催となる沖縄フェア〉焼肉きんぐは2007年創業。現在は全国36