スターバックスコーヒージャパンは3月13日、全国の店舗で期間限定の新作ドリンク「シュークリーム フラペチーノ」と「シュークリーム ラテ」を発売する。いずれもシュークリームをイメージした、日本初登場のドリンク。韓国のスターバックスで毎年春シーズンに人気を集める商品に着想を得て開発された。【画像(8点)を見る】スターバックス「シュークリーム ラテ」「シトラス＆ハニー ソルベ ティー」、新商品「バニラ オールドファ