歌手・俳優のNissyこと、西島隆弘（39）が11日、音楽グループ「AAA」から脱退することがわかった。自身の公式サイトなどで発表した。 【写真】2005年デビュー当時のAAAオリジナルメンバー8人全員顔が若い！ 公式サイトでは「このたび、西島は先日、4度目の喉の手術を行いました」と公表。そして「経過を見守ってまいりましたが、これまでの積み重ねもあり、今回は少し長期的な治療および療養が必要とな