歌手・俳優のNissyこと、西島隆弘（39）が11日、音楽グループ「AAA」から脱退することがわかった。自身の公式サイトなどで発表した。



【写真】2005年デビュー当時のAAAオリジナルメンバー8人 全員顔が若い！

公式サイトでは「このたび、西島は先日、4度目の喉の手術を行いました」と公表。そして「経過を見守ってまいりましたが、これまでの積み重ねもあり、今回は少し長期的な治療および療養が必要となりました」として、「治療に専念するため、本日をもちましてAAAを脱退することとなりましたので、ご報告申し上げます」とグループ脱退を知らせた。



今回の決定について「今後の健康と活動のあり方を見据え、本人および関係者間で慎重に協議を重ねた結果、このような結論に至りました」と熟考の末であることも知らせた。また今後の個人としての活動は「体調の回復を第一に、個人のペースで今後を検討してまいります。今後の発表をお待ちいただけますと幸いです」とし、「今後とも、Nissy(西島隆弘)ならびにAAAへの変わらぬご支援を賜りますよう、お願い申し上げます」とつづった。



西島は2005年に男女8人組音楽ダンスグループ「AAA」の創設メンバーとしてデビュー。2007年には後藤友香里、2017年には伊藤千晃、2019年には浦田直也が脱退している。西島は4人目の脱退となった。西島は俳優業やソロとしての歌手活動でも人気を博している。



（よろず～ニュース編集部）