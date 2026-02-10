《さっぽろ雪まつりにて、愛成来来が雪の中でスク水！ せめて衣装でやらせてあげて！ こんなの公衆の面前でパフォーマンスする格好じゃ無いだろ！》

2月8日、あるユーザーがXに、北海道の札幌市で開催中の「さっぽろ雪まつり」での女性アイドルグループのライブ動画とともにアップした投稿が物議を醸している。

「ユーザーは、『さっぽろ雪まつり』でおこなわれた5人組女性アイドルグループ『プランクスターズ』のライブの様子を投稿。雪降る中での楽曲披露中に、メンバーの1人、愛成来来（あなるらいらい）さんがスクール水着でパフォーマンスをしていたことについて、冒頭のようにつづりました。続けて、《事務所も雪まつり運営もおかしい！ いくら借金があったら、こんなことをやらされるんだ！？ 何か弱みでも握られているのか？》と疑問を投げかけました。

愛成さん本人は笑顔でパフォーマンスをしているものの、雪降る中での水着パフォーマンスに違和感を指摘する声が殺到。10日時点で、1000万回超えのインプレッションを記録し、1300件近いコメントが寄せられています」（スポーツ紙記者）

ユーザーの投稿に対して、X上では《本人はやりたくてやってるかもしれないだろ。「レースクィーンは女性蔑視！」とか言ってF1からレースクィーンを奪ったアホ共と似てるぞ。》といった反対意見もあるものの、一方では

《氷点下・大雪の中、アイドルにスクール水着やブルマを着せて歌って踊らせるなんて話があるのか？はっきり言うが、これは虐待以外の何ものでもない。》

《運営側も所属事務所も、安全配慮義務違反（民法・労働契約法）ではありませんか？ 低体温症・凍傷のリスクが明確にありますよね》

など、批判の声が殺到する事態となった。

「プランクスターズは『自由奔放悪餓鬼集団』を自称するアイドルグループで、そのパフォーマンスの過激さも売りの1つとしてきたアイドルグループです。メンバーが客席にダイブすることもあれば、過去にはステージ上で下着を脱いで客席に投げたり、食べ物や小麦粉、墨汁を撒いたりするなど、その様子がワイドショーで取り上げられたこともあったほど。一方で、2023年にはイギリスやアメリカ、台湾でもワンマンライブをおこなったり、日本でも47都道府県の全国ツアーや、ワンマンライブをおこなっています。

グループの公式Xも、愛成さんの写真とともに《なにしてるの…愛成来来…》の一文を添えて投稿。こちらも万バズを記録していました」（アイドルライター）

しかし、Xで批判的な声が多くあがったことを受け、2月9日に公式Xが謝罪文を発表した。

「公式Xは、『愛成来来、スクール水着出演についてのお詫び』のタイトルで文章を公開しました。冒頭で《この度、さっぽろ雪まつり2026期間中において、弊社所属メンバーが事前に運営へ報告を行わない形でサプライズ衣装としてスクール水着出演を行い、その際の衣装および演出内容により、多くの皆様にご心配やご不快な思いをおかけいたしましたこと、心よりお詫び申し上げます。》と謝罪。

運営がやらせているのではないか？ と指摘する声があがっていたことについては、《本件につきまして、該当メンバーの行動は本人の強い希望と自己判断によるものであり、弊社運営が強要・指示・演出した事実はございません。》と否定しました。

その上で、運営としての管理責任を重く受け止めるとし、《現在、再発防止策として、イベント出演時の事前報告義務の強化、そして寒い場所ではあったかい服をちゃんと着るようにと強く伝えております。》と報告。関係者やメンバー個人へのSNSでの過度な誹謗中傷への自粛を求めるとともに、改めて謝罪。《今後はより一層のコンプライアンス意識の徹底と、社会的責任を自覚した活動に努めてまいります》とつづりました。謝罪ポストは10日現時点で、195万回のインプレッションを記録しています。

ただ、その直後のポストでは《この文章後に厚かましいですが…》と切り出しつつ、2月14日のライブを告知。告知画像に、雪の中で歌う愛成さんのスク水写真を使っていたことで、《何故この画像を出す？反省してないよね？》《炎上商法》といったツッコミが寄せられています」

プランクスターズにしてみれば、これ以上ない宣伝になったのは間違いないが……。