【竜陛下のお妃はお断りしたい！～竜陛下は10番目の側妃を溺愛中～】 竹コミ！ にて連載中 【拡大画像へ】 竹書房の女性向けコミックレーベル「バンブーコミックスBCf（ビーシーエフ）」が、2月5日で創刊から1周年を迎えた。 これを記念して、同レーベルでは電子ストアでのキャンペーンなどが行なわれている。弊誌では、この機会に同レ