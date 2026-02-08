衆院選は８日、投開票が行われた。テレビ各局の開票特番で自民党の大勝が伝えられた。高市早苗首相が夜にＴＢＳ開票特番に出演。キャスターを務めた太田光が、高市自民が公約に掲げた飲食料品の消費税２年０％の実現に疑念を示し、実現しなかった場合の責任を聞くと、笑顔もみせて対応していた高市首相の顔色が変わり「できなかった場合！？」と反応した。太田が「大変失礼ながら」と質問を続けると、高市首相は厳しい表情と