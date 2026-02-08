8日午前、熊本県あさぎり町の県道で溝口イツ子さん（90）が運転する軽自動車が道路脇のブロック塀に衝突しました。溝口さんは全身を打って約50分後に死亡が確認されました。 現場は片側1車線の直線道路で警察が事故の原因を調べています。