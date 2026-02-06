元タレントの坂口杏里さん（34）が6日までにインスタグラムのストーリーズを更新。ライバー事務所を設立ことを発表した。坂口さんは「この度私坂口杏里、ライバー事務所を立ち上げる事になりました」と報告。「光り輝く原石を発掘し、スカウトしていきたいと思います」と意気込みをつづり、「一緒にTikTokドリーム掴みませんか？一緒に盛り上げてくれる方大募集中！DMお待ちしております！」と呼びかけた。坂口さんは、13年3月に