3月17日、東京都八王子市内のコンビニエンスストアでサンドイッチなどを万引きし、窃盗の疑いで現行犯逮捕された元タレントの坂口杏里（35）。本人は3月末に微罪処分で釈放され4月5日現在、自身のファン男性・吉田さん（47歳、仮名）の自宅に居候状態になっている。【写真を見る】坂口と、身元引受人となった吉田さん（47、仮名）との自宅前でのツーショット。吉田さんの両親が購入した大きな一軒家吉田さんが身元引受人になっ