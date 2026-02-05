病院内の備品や医薬品を盗んだとして、県病院企業団は、対馬市の上対馬病院の看護助手と看護師を懲戒処分にしました。 5日付けで懲戒免職処分となったのは、対馬市の上対馬病院に勤務する山原 香子看護助手(59)。 停職6か月の処分を受けたのは、女性看護師(33)です。 県病院企業団によりますと、看護助手は去年12月、院内から4回にわたってプラスチック手袋200枚と紙おむつ類5袋を盗んだということです。 患者の安全確認を行う