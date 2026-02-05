エスビー食品は、海外生産体制の強化を図るため、タイ現地法人「S＆Bフーズ（タイランド）」を通じて、タイで新工場の建設を開始した。2026年11月に建物を竣工し、27年度後半に稼働を開始する予定。同社は海外事業の強化を重要な戦略に定め、「2043年に海外売上高比率40％超」という長期テーマを掲げる。特に東南アジア・オセアニア地域については、引き続き経済成長が見込めるだけでなく、日本食に対する関心が高いことから