¥¨¥¹¥Ó¡¼¿©ÉÊ ¥¿¥¤¹©¾ì·úÀß³«»Ï 27Ç¯ÅÙ¸åÈ¾¤Ë²ÔÆ¯¤Ø
¡¡¥¨¥¹¥Ó¡¼¿©ÉÊ¤Ï¡¢³¤³°À¸»ºÂÎÀ©¤Î¶¯²½¤ò¿Þ¤ë¤¿¤á¡¢¥¿¥¤¸½ÃÏË¡¿Í¡ÖS¡õB¥Õ¡¼¥º¡Ê¥¿¥¤¥é¥ó¥É¡Ë¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥¿¥¤¤Ç¿·¹©¾ì¤Î·úÀß¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
¡¡2026Ç¯11·î¤Ë·úÊª¤ò½×¹©¤·¡¢27Ç¯ÅÙ¸åÈ¾¤Ë²ÔÆ¯¤ò³«»Ï¤¹¤ëÍ½Äê¡£
¡¡Æ±¼Ò¤Ï³¤³°»ö¶È¤Î¶¯²½¤ò½ÅÍ×¤ÊÀïÎ¬¤ËÄê¤á¡¢¡Ö2043Ç¯¤Ë³¤³°Çä¾å¹âÈæÎ¨40¡óÄ¶¡×¤È¤¤¤¦Ä¹´ü¥Æ¡¼¥Þ¤ò·Ç¤²¤ë¡£ÆÃ¤ËÅìÆî¥¢¥¸¥¢¡¦¥ª¥»¥¢¥Ë¥¢ÃÏ°è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢°ú¤Â³¤·ÐºÑÀ®Ä¹¤¬¸«¹þ¤á¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜ¿©¤ËÂÐ¤¹¤ë´Ø¿´¤¬¹â¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢Í¥ÀèÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¨¥¹¥Ó¡¼¿©ÉÊ¤ÏÆ±ÃÏ°è¤Ç¤Î¡ÖS¡õB¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¿»Æ©¤È»ö¶È¶¯²½¤ò¿Þ¤ë¤¿¤á¡¢25Ç¯2·î¤ËÀ¸»ºµòÅÀÀßÃÖ¤Î¤¿¤á¤Î¸½ÃÏË¡¿Í¡ÖS¡õB¥Õ¡¼¥º¡Ê¥¿¥¤¥é¥ó¥É¡Ë¡×¤òÀßÎ©¡£¿·¹©¾ì¤Î²ÔÆ¯¤Ë¤è¤ê¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¤Î¶¯²½¡¢À¸»º¡¦ÊªÎ®ÌÌ¤Î¸úÎ¨²½¡¢¶¥ÁèÎÏ¤Î¸þ¾å¤ò¿Þ¤ê¡¢Æ±ÃÏ°è¤Ç¤ÎÆ±¼ÒÀ½ÉÊ¤Î°ÂÄê¶¡µë¤È¶¡µëÎÌ³ÈÂç¤òÄÌ¤¸¡¢ÆüËÜ¼°¥«¥ì¡¼¤ÎÉáµÚ¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡£
¡¡¿·¹©¾ì¤Î½êºßÃÏ¤Ï¥¿¥¤¤Î¥Á¥ç¥ó¥Ö¥ê¸©¡£ÉßÃÏÌÌÀÑ1Ëü2992Ö¡¢±ä¾²ÌÌÀÑ5536Ö¤Ç¡¢µ¬ÌÏ¹½Â¤¤Ï3³¬·ú¤Æ¡ÊÅ´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥ÈÂ¤¡¢°ìÉôÅ´¹üÂ¤¡Ë¡£¥Ï¥é¥ëÇ§¾Ú¤ËÂÐ±þ¤·¤¿Â¨ÀÊ¥«¥ì¡¼À½ÉÊ¤Ê¤É¤òÀ¸»º¤¹¤ë¡£
¡¡¿·¹©¾ì¤Î·úÀß¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢»Ü¹©²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë¥¿¥¤¸ÍÅÄ·úÀß¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¹©»öÍÑÅÅÎÏ¤Î¤¹¤Ù¤Æ¡ÊÌó200MWh¡Ë¤òºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®¡¼Í³Íè¤ÎÅÅÎÏ¤Ç¤Þ¤«¤Ê¤¦¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£·úÀßÃÊ³¬¤«¤é¥¯¥ê¡¼¥ó¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÆ³Æþ¤·¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÀ¸»ºÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¡£