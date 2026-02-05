やはりメジャーリーグ（MLB）と呼ぶべきか。「お金の桁」がまるで違う。メジャーリーグの平均年俸は472万1393ドル（約7億3200万円）で、1年目の選手でも1億円を超える。韓国プロ野球KBOリーグとは対照的だ。【注目】WBCは3大会連続1次ラウンド敗退だが…韓国プロ野球の人気が右肩上がり誰もがアメリカを目指す理由がここにある。富と名誉が一気に手に入る。メジャーリーグ選手会（MLBPA）は最近、2025年シーズンのMLB選手の平均年