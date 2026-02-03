Snow Manの佐久間大介が2月2日、自身のInstagramを更新。映画初単独主演作『スペシャルズ』完成披露試写会に登壇したことを報告した。 （関連：【写真】佐久間大介、主演映画完成で中本悠太らキャストとオフショット「スタイル神すぎる」「白スーツが眩しい」） 試写会には佐久間、椎名桔平、中本悠太（NCT）、青柳翔、小沢仁志の5人が白スーツで登壇。舞台挨拶を行った。 佐久間はInstagramに「完成披露試