Snow Manの佐久間大介が2月2日、自身のInstagramを更新。映画初単独主演作『スペシャルズ』完成披露試写会に登壇したことを報告した。

（関連：【写真】佐久間大介、主演映画完成で中本悠太らキャストとオフショット 「スタイル神すぎる」「白スーツが眩しい」）

試写会には佐久間、椎名桔平、中本悠太（NCT）、青柳翔、小沢仁志の5人が白スーツで登壇。舞台挨拶を行った。

佐久間はInstagramに「完成披露試写会にスペシャルズの5人と内田監督で登壇してきました」と報告。「楽しかったー！！会場の皆さんがすごく盛り上がってくれて！！本当にいいイベントでした」と感想を綴り、パネルを挟んだ中本悠太との2ショットや、舞台上・舞台裏での5人でポーズを決めたショットなど、試写会に出席した出演者たちとの写真を披露。最後に「『スペシャルズ』は3月6日公開です！！！最高に面白い映画ですので！お楽しみに」とメッセージを送った。

また共演者の中本も、佐久間と指を合わせた2ショットなどオフショットを投稿し、作品をPRした。コメント欄には「スタイル神すぎる」「白スーツが眩しい」といったコメントが寄せられている。

（文＝本 手）