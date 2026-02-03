福島・会津若松市の女子中学生が別の中学校の生徒から暴行を受けたとみられる動画がSNSで拡散されていることを受けて、市の教育委員会が会見を開きました。捜査関係者などによりますと、会津若松市の中学校に通う女子生徒は2025年12月、別の中学校の生徒から顔を蹴られるなどの暴行を受けたとみられています。会津若松市教育委員会によりますと、暴行は加害生徒が自身の通う中学校に被害生徒を呼び出して行われ、現場には複数の人