【漫画】キラキラネームの人生は…!?本編を読む昨今の社会問題に対し、忖度のない鋭い言葉で切り込むコメンテーターのエンドウさん。洋介犬(@yohsuken)さんが描く『反逆コメンテーターエンドウさん』は、世の中の理不尽をぶった斬る爽快さが読者に深く響いている。■忖度なしのコメントが救う「言えない」気持ち少年犯罪とコメンテーターエンドウさんいじめケアとコメンテーターエンドウさん過重禁止とコメンテーターエンドウさん