2026年2月1日、“青汁王子”こと実業家の三崎優太氏が自身のYouTubeチャンネルを更新。新居について紹介した。 参考：【写真】「本当にすごい」「やばいでしょ」青汁王子も驚愕した新居の最新設備 今回、三崎氏が引っ越したのは、『三田ガーデンヒルズ』のパークマンション棟。「こんないい家はない」とコメントし、さっそくルームツアーを開始した。まずはリビングから。窓からは『綱町三井倶楽部