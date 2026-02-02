2026年2月1日、“青汁王子”こと実業家の三崎優太氏が自身のYouTubeチャンネルを更新。新居について紹介した。

参考：【写真】「本当にすごい」「やばいでしょ」青汁王子も驚愕した新居の最新設備

今回、三崎氏が引っ越したのは、『三田ガーデンヒルズ』のパークマンション棟。「こんないい家はない」とコメントし、さっそくルームツアーを開始した。まずはリビングから。窓からは『綱町三井倶楽部』を眺めることができ、絶景となっている。

続いては洗面台と浴室。浴室にはジェットジャグジーが完備されており、気泡が噴出する「ブロア」という機能もあるようだ。キッチンにはワインセラーやコーヒーメーカー、オーブンなどがすでに備え付けであるという豪華さだ。

そして青汁王子が「本当にすごい」と感動した設備が、玄関脇にあるランドリースペース。そこでは宅配やゴミを集荷してくれるようで、ボタンを押したらゴミを持っていってくれたり、クリーニングが来てくれるというサービスになっているようだ。これには青汁王子も「やばいでしょ」と驚きを見せた。

今回の動画に視聴者からは「超豪華過ぎ」「次元が違いすぎ」「凄い豪華！」といった声が集まった。

（文＝向原康太）