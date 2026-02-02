カルビーは、6月から「ポテトチップス」など、あわせて17品目を値上げすると発表しました。対象となるのは、主力の「ポテトチップス うすしお味」や「ピザポテト」のほか、「Jagabee」などあわせて17品目です。値上げは6月1日の納品分からで、値上げ幅は最大30%程度となります。例えば、「ポテトチップス うすしお味（55グラム）」は税込160円前後から170円前後に、「Jagabee うすしお味（75グラム）」は280円前後