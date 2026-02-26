ワンコとお散歩していたら、お店の人に焼き芋をもらった飼い主さん。その時の微笑ましい光景が投稿されたのですが、BGMのクセが強すぎて…？投稿は記事執筆時点で76万8000回再生を突破し、「この歌なにｗ」「芋フィーバー来た」「笑い止まらん」といった声が寄せられています。 【動画：犬の散歩中、焼き芋屋さんがサツマイモをくれて…微笑ましいと思いきや→センスが光る『まさかのBGM』】 お散歩中の微笑ましい出