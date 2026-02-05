ここ最近、大手ハンバーガーチェーン「マクドナルド」が提供している「マックフライポテト」の“量”をめぐる議論が、SNSを中心に活発化している。具体的には、「マックフライポテト」のLサイズの量が少なく、一つ下のMサイズと大差ないことを指摘する投稿が珍しくない。実際、LサイズとMサイズでは量にどの程度の差があるのだろうか。マクドナルドに加え、「モスバーガー」と「バーガーキング」のポテトの量の違いもチェック