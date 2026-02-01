プレミアリーグ第24節、マイケル・キャリック監督率いるマンチェスター・ユナイテッドが、フルアムを相手に3-2の劇的逆転勝利を収めた。カゼミロのヘディング弾で先制したものの、後半アディショナルタイムに同点ゴールを許す苦しい展開。それでも試合は終わらなかった。ブルーノ・フェルナンデスの完璧なラストパスから、途中出場のベンジャミン・シェシュコが値千金の決勝点を叩き込み、土壇場で勝ち点3を強奪した。この結果、新