「ファーガソン時代の再来だ」「もう3連勝」「首位を猛追」 キャリック率いるユナイテッドが大逆転！ 殊勲のシェシュコにOB驚愕「別格だ」
プレミアリーグ第24節、マイケル・キャリック監督率いるマンチェスター・ユナイテッドが、フルアムを相手に3-2の劇的逆転勝利を収めた。カゼミロのヘディング弾で先制したものの、後半アディショナルタイムに同点ゴールを許す苦しい展開。それでも試合は終わらなかった。ブルーノ・フェルナンデスの完璧なラストパスから、途中出場のベンジャミン・シェシュコが値千金の決勝点を叩き込み、土壇場で勝ち点3を強奪した。この結果、新体制発足から無傷の3連勝。トップ4の座をしっかりと守り切っている。
キャリック監督の手腕で際立つのは、豊富なアタッカー陣を見事に機能させている点だ。フェルナンデスは直近3試合で4アシストと創造性を発揮し、マテウス・クーニャやパトリック・ドルグも着実に結果を残している。これまで出場機会が限られていたシェシュコが決定的な役割を果たした一方で、得点こそないもののアマドが攻守両面で献身的な働きを見せるなど、選手層の厚みを最大限に活かした采配が光る。
キャリックが植え付けた「不撓不屈の精神」は、混迷を極めていたチームに再び魂を吹き込んだ。かつての恩師から受け継いだ勝者のメンタリティは、確実に選手たちへと浸透している。現在の戦いぶりは、リーグ終盤戦に向けて大きな脅威となるだろう。その手腕から、今後も目が離せない。