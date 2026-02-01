自民党総裁の高市首相は2月1日、岐阜と愛知で街頭演説し、有権者に支持を呼びかけました。岐阜県可児市の会場では、集まったおよそ8000人を前に「積極財政」の意義を訴えました。高市早苗首相：「安全で豊かな日本を作る。そのための政策転換は今しかない。自民党の公約で初めて打ち出した責任ある積極財政、大きな方針転換です。これを皆様にご審判いただきたい」これまでの予算編成の在り方について指摘し、補正予算ではな