三菱UFJ銀行の貸金庫から金塊などを盗んだ罪に問われている元行員の女に、東京高裁も懲役9年の実刑判決を言い渡しました。三菱UFJ銀行・元行員の山崎由香理被告（47）は、貸金庫から金塊3億3000万円相当などを盗んだ罪に問われています。一審の東京地裁は「短絡的に犯行を繰り返した経緯に酌むところはない」として、懲役9年の実刑判決を言い渡しましたが、山崎被告は不服として控訴していました。控訴審では一審判決について、「