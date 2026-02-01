元TOKIOの松岡昌宏（49）が1日放送のNACK5「松岡昌宏の彩り埼先端」（日曜前7・00）に出演。持病告白で多くのメッセージが寄せられたことに感謝する場面があった。コンビニ弁当についてトークをする中、北海道のホテルに泊まった日のことを回想。その日は食事をする仕事で午後5時半頃には夕食を食べ終えてしまうも、「明日も仕事で撮影あるから早めに帰って寝ようと思って」と早めにホテルに戻ったという。ただ、午後11時頃に