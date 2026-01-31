物質調律家／インダストリアル・プロダクトデザイナーの山崎タクマ氏による個展「WORKWORKWORK」が、2026年2月7日(土)と2月8日(日)の2日間、東京・渋谷にて開催されます。他者の心臓の音から生まれたアートプロジェクト《PromPlant(R)》の新作《PromPlant(R) HeartBeat_Fumi Hashimoto_2026》が発表されます。 山崎タクマ 個展「WORKWORKWORK」  展示タイトル：WORKWORKWORK(ワークワークワーク)アーティスト：山崎