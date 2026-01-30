アメリカの株式市場で29日、IT大手・マイクロソフトの時価総額が前日の決算発表を受けて日本円でおよそ55兆円減少し、一日あたりの規模としてはアメリカ史上2番目の下落となりました。アメリカメディアによりますと、29日のアメリカ株式市場でマイクロソフトの株価は前日からおよそ10％値を下げ、時価総額は一日でおよそ3600億ドル＝日本円でおよそ55兆円減少しました。これは、一日あたりに失われた時価総額の規模としてはアメリ