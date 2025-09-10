新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の影響で2020年からリモートワーク制度を導入していたMicrosoftが、週に3日は出社するよう従業員に向けて通知したことが分かりました。Flexible work update - The Official Microsoft Bloghttps://blogs.microsoft.com/blog/2025/09/09/flexible-work-update/Microsoft mandates a return to office | The Vergehttps://www.theverge.com/report/774414/microsoft-return-to-office-polic