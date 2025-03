Microsoftが2025年3月11日に、Microsoft Store向けアプリ「Microsoftリモートデスクトップ」のサポートを2025年5月27日をもって終了することを発表しました。Microsoftは後継アプリとして「Windows App」を利用するよう求めています。Windows App to replace Remote Desktop app for Windows - Windows IT Pro Bloghttps://techcommunity.microsoft.com/blog/windows-itpro-blog/windows-app-to-replace-remote-desktop-app-for-wi