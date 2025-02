Microsoftが2025年2月頃から、WordやExcel、PowerPointを含むサブスクリプションサービス「Microsoft 365」で、無料で利用できる広告付きのプランのテストを実施していることが報告されました。Microsoft Quietly Launched a Free Ad-Supported Office App, and No One Noticed | Beebomhttps://beebom.com/microsoft-free-ad-supported-office-quietly-launched/Microsoft tests free ad-supported version of Office for Windows