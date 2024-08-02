Microsoftは現地時間2024年8月1日、今秋にWindows Appを更新する旨を公式ブログで報告した。Windows AppはAzure Virtual DesktopやWindows 365、Microsoft Dev Boxなどにリモート接続するゲートウェイアプリケーション。Windows標準アプリケーションの「リモートデスクトップ接続」も使用できるが、Windows AppはUSBリダイレクト機能や多要素認証による業務環境をクラウド上に構築できる。プレビュー版のWindows App(公式ブログよ