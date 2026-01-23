Windows標準のマルチメディア再生ソフトで、音楽や動画の再生など多彩な機能を提供しているWindowsメディアプレイヤー。男性上司「セで始まってスで終わるものなーんだ？」バイト仲間女性の模範解答に「カッコ良すぎるだろ」今、SNS上ではそんなWindowsメディアプレイヤーでCDを取り込んだ際のCD情報取得サービスの停止が大きな注目を集めている。「Windowsメディアプレイヤー アルバム情報取得がサ終したらしくて大鬱 iTunesかM