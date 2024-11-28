アメリカ連邦取引委員会(FTC)が2024年11月に、Microsoftに対し反トラスト法違反に基づく調査を開始したことが報じられました。US Antitrust Watchdog Launches Broad Microsoft Investigation - Bloomberghttps://www.bloomberg.com/news/articles/2024-11-27/us-antitrust-watchdog-launches-broad-microsoft-investigationMicrosoft faces wide-ranging US antitrust probe | Reutershttps://www.reuters.com/technology/microso