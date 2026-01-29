ロッテリア（東京都港区）のハンバーガーショップ「ロッテリア」が、米フィラデルフィア発祥のサンドイッチをバーガーで表現した「フィリーチーズステーキバーガー」を含む新メニュー4種類を今年も、2月4日から期間限定で販売します。【写真】どど〜ん！2倍量の「ダブル」迫力がすごすぎっ！べジ＆スパイシーも！「フィリーチーズステーキバーガー」は、ハンバーグパティに、ガーリックなどで下味をつけて鉄板で香ばしく焼き