ロッテリア（東京都港区）のハンバーガーショップ「ロッテリア」が、米フィラデルフィア発祥のサンドイッチをバーガーで表現した「フィリーチーズステーキバーガー」を含む新メニュー4種類を今年も、2月4日から期間限定で販売します。

【写真】どど〜ん！ 2倍量の「ダブル」迫力がすごすぎっ！ べジ＆スパイシーも！

「フィリーチーズステーキバーガー」は、ハンバーグパティに、ガーリックなどで下味をつけて鉄板で香ばしく焼き上げた牛カルビ肉やオニオンを合わせ、濃厚なレッドチェダーチーズソース、スパイシーでスモーキーな風味が特長のオリジナルBBQソースなどとともに、ふんわりもっちり食感のバンズで挟んだ商品です。価格は620円（以下、税込み）。

さらに、「フィリーチーズステーキバーガー」に、トマトとレタスを合わせた「べジ フィリーチーズステーキバーガー」、同じく「フィリーチーズステーキバーガー」に、ピリッとした辛みが特長のハラペーニョと特製旨辛ソースを合わせた「スパイシー フィリーチーズステーキバーガー」（ともに680円）、「フィリーチーズステーキバーガー」のパティや牛カルビ肉、レッドチェダーチーズソースなどを約2倍に増量した「ダブル フィリーチーズステーキバーガー」（990円）も期間限定で登場します。