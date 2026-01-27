『徹子の部屋』が、2026年2月に放送50周年を迎える。そんな前人未踏の節目を記念して、2月1日（日）に豪華4時間スペシャル『祝！徹子の部屋50周年 超豪華！芸能界総出でお祝いSP』が放送。すでに、Snow Man・目黒蓮、笑福亭鶴瓶＆明石家さんまという超VIPゲストが発表されているが、それに続くゲスト解禁第3報が到着。浅田舞＆真央姉妹、そして宮沢りえがお祝いにやって来る。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！グレー＆ブ