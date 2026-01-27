浅田舞＆真央姉妹、『徹子の部屋』50周年記念SPゲストに登場！現在の年齢を聞いて黒柳徹子も驚き

『徹子の部屋』が、2026年2月に放送50周年を迎える。

そんな前人未踏の節目を記念して、2月1日（日）に豪華4時間スペシャル『祝！徹子の部屋50周年 超豪華！芸能界総出でお祝いSP』が放送。

すでに、Snow Man・目黒蓮、笑福亭鶴瓶＆明石家さんまという超VIPゲストが発表されているが、それに続くゲスト解禁第3報が到着。

浅田舞＆真央姉妹、そして宮沢りえがお祝いにやって来る。

グレー＆ブラウンのワンピースというシックな装いで登場した、浅田舞＆真央姉妹。

黒柳徹子は「しばらくでしたね！」と久々の再会を喜ぶが、現在、舞が37歳、真央が35歳だと聞いて「えーー！初めてお会いしたとき10代だったじゃない！ちっとも変わっていないのにビックリ…」と時の流れに驚く。

続いて舞が17歳、真央が15歳で番組初登場したときの2006年の秘蔵映像を振り返ると、2人は「懐かしい…やっぱり幼いですね！」「こんなことしゃべっていたなんて…（笑）」と笑い合う。

そして昨年、指導者として新たなスタートを切った真央は自身の名を冠したスケートリンクの話題や、姉妹でかき氷にハマっていることを告白。また、これからはじまる「ミラノ・コルティナ オリンピック2026」についての思いも語る。

次のゲスト、鶴瓶＆さんまが登場すると大盛り上がり。実は鶴瓶もさんまも真央の大ファンで、さんまは真央と初共演したとき、「全財産をあげる」と発言したとか。

その事実が黒柳から暴露されると、真央は「まだ（財産を）いただいてないです！」と返し、さんまを困らせる場面も。

◆宮沢りえ、実はアクティブ派！

俳優の大先輩として黒柳を敬愛する宮沢りえは、紺地に四季折々の花を刺繍したエレガントな和服をまとい、祝福に駆けつける。

鶴瓶＆さんまを交えたトークでは、実はアクティブ派で、休日はスノーボードやゴルフに打ち込んでいると意外な一面を告白する。

そして宮沢が森田剛らと立ち上げたブランドで、鶴瓶をモデルに起用したことが話題に。

さらに、「鶴瓶はスタイル抜群！」と絶賛する宮沢。それを聞いたさんまは自分にオファーが来なかったことを悔しがり、宮沢が15歳の頃に初対面したときの秘話を明かす。

来年で芸能生活40年を迎えるという宮沢。『徹子の部屋』初登場は1992年で19歳。当時の自身の姿を見て、思わず出た一言とは？