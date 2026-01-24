人気ＹｏｕＴｕｂｅｒのヒカルと、楽しそうに写真に収まる美少女。その正体は…。ヒカルは２４日までに自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新し「紅白にも出た超有名なアイドルグループの元メンバーからヒカルの元で雇って欲しいと連絡がきたので会いました」と題した動画をアップ。緊急に動画を回していると伝え「すごいことが起こりました」と話し始めた。「僕のインスタのＤＭに芸能人からメッセージが届いたんですよ」。