½°±¡²ò»¶¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¤ì¤¤¤ï¿·ÁªÁÈ¤Î¶ûÞ¼ËüÎ¤¶¦Æ±ÂåÉ½¤¬µ­¼Ô²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¡¢º£²ó¤Î²ò»¶¤ò¶¯¤¯ÈãÈ½¤·¤¿¡£¶ûÞ¼»á¤Ï¡¢¡Ö¹ñÌ±¤¬ÅÜ¤ê¤ò¡¢¤·¤Ã¤«¤ê³§¤µ¤ó¤Î°ìÉ¼¤ËÂ÷¤·¤Æ¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢¤Ç¤Ï¹ñ¤òµß¤¨¤Ê¤¤¡¢¹ñÌ±À¸³è¤òµß¤¨¤Ê¤¤¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ËÂç»ö¤Ê°Õ»×É½ÌÀ¤ò¤¹¤ëµ¡²ñ¤À¤È¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ó¤Ê¥Ç¥¿¥é¥á¤Ê²ò»¶¸¢¤ÎÍðÍÑ¤Ïµö¤µ¤Ê¤¤¡¢¤½¤¦¤·¤¿Áªµó¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¸ìµ¤¤ò¶¯¤á¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¶ûÞ¼ËüÎ¤¶¦Æ±ÂåÉ½¤Îµ­¼Ô²ñ¸«¹â»ÔÁíÍý¤¬½¢Ç¤»þ¤Î¸ÀÍÕ¤ËÈ¿¤·¤Æ½½Ê¬