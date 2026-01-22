ドジャースが２１日（日本時間２２日）、カブスからＦＡとなっていたカイル・タッカー外野手（２９）との４年２億４０００万ドル（約３８０億円）での大型契約を正式に発表し、ドジャースタジアムで入団会見が行われた。現地放送局「スポーツネット」はインタビュー動画も公開。タッカーはその中でドジャース入りの決め手についても問われ、「フロントやコーチ陣と話を重ねる中で、ここが本当に合うと感じた。自分と家族にとっ