½÷À­¤òÉ÷Â¯Å¹¤Ë¾Ò²ð¤¹¤ë¥¹¥«¥¦¥È¹Ô°Ù¤Î¸«ÊÖ¤ê¤ËË½ÎÏÃÄ°÷¤Ë¤ß¤«¤¸¤áÎÁ¤ò»ÙÊ§¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¹ñÆâºÇÂç¤ÎÉ÷Â¯¥¹¥«¥¦¥È¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¡×¥È¥Ã¥×¤ÎÃË¤ò·Ù»ëÄ£¤¬¸ø³«¼êÇÛ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Á´¹ñ¤Ë¸ø³«»ØÌ¾¼êÇÛ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¹¥«¥¦¥È¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¡×¤Î²ñÄ¹¡¢¾®Èª𥶡¾¼¡Ê¤ª¤Ð¤¿¡¦¤Ò¤í¤¢¤­40¡ËÍÆµ¿¼Ô¤Ç¤¹¡£¾®ÈªÍÆµ¿¼Ô¤Ï2023Ç¯¡¢Ãç´Ö¤È¶¦ËÅ¤·¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¶è¤ÎÈË²Ú³¹¤Ç¡¢½÷À­¤òÉ÷Â¯Å¹¤Ë¾Ò²ð¤¹¤ë¥¹¥«¥¦¥È¹Ô°Ù¤Î¸«ÊÖ¤ê¤ËË½ÎÏÃÄÁÈ°÷¤Ë¤ß¤«