千葉北警察署から出てきた、カメラに気が付き視線を落とした男。同僚の女性を殺害しようとした疑いで逮捕された、中国籍のジャン・シウシン容疑者（34）です。事件が起きたのは16日、千葉市の物流センター。女性が休憩室で休んでいたところ、ジャン容疑者が現れました。すると、女性の背後で刃物を振り上げます。刃渡り約18cmの中華包丁です。ジャン容疑者はそのまま女性を切りつけました。女性は頭や首などにけがをしましたが、命